Майгуров рассказал о задачах Польховского во главе сборной России по биатлону

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Новый президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, какие задачи будут стоять перед главным тренером национальной команды Валерием Польховским.
Майгуров рассказал о задачах Польховского во главе сборной России по биатлону
  • РИА Новости

«Главный тренер не будет вникать в тренировочный процесс. С другой стороны, он будет владеть информацией о том, что делают команды, как они готовятся, какая у них логистика, какое у них обеспечение. Задача главного тренера — знать, что происходит во всех командах, держать ситуацию на контроле. У кого-то, быть может, существуют опасения, но я Валерия Николаевича знаю хорошо, мы с ним откровенно беседуем, поэтому, считаю, мы сможем спокойно работать», — приводит слова Майгурова ТАСС.

Польховский ранее являлся тренером сборной России и вице-президентом СБР.

В мае старшим тренером мужской национальной команды был назначен Юрий Каминский, а старшим тренером женской сборной — Михаил Шашилов. 

Ранее сообщалось, что Польховский будет рекомендован на пост главного тренера сборной России по биатлону.

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