Майгуров рассказал о задачах Польховского во главе сборной России по биатлону

Новый президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, какие задачи будут стоять перед главным тренером национальной команды Валерием Польховским.

«Главный тренер не будет вникать в тренировочный процесс. С другой стороны, он будет владеть информацией о том, что делают команды, как они готовятся, какая у них логистика, какое у них обеспечение. Задача главного тренера — знать, что происходит во всех командах, держать ситуацию на контроле. У кого-то, быть может, существуют опасения, но я Валерия Николаевича знаю хорошо, мы с ним откровенно беседуем, поэтому, считаю, мы сможем спокойно работать», — приводит слова Майгурова ТАСС.

Польховский ранее являлся тренером сборной России и вице-президентом СБР.

В мае старшим тренером мужской национальной команды был назначен Юрий Каминский, а старшим тренером женской сборной — Михаил Шашилов.

Ранее сообщалось, что Польховский будет рекомендован на пост главного тренера сборной России по биатлону.