Кикнадзе раскритиковал болельщиков «Локомотива», уходящих с трибун после 20-й минуты матча

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Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе поделился своим мнением о болельщиках железнодорожников, протестующих против ухода экс-тренера команды Юрия Сёмина.
Кикнадзе раскритиковал болельщиков «Локомотива», уходящих с трибун после 20-й минуты матча
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«Нам нужны болельщики, которые поддерживают команду, не меня лично. Я переживу. А те, кто скандируют то, что мало относится к поддержке, и уходят после 20-й минуты во время важных игр, — какие-то странные болельщики», — сказал Кикнадзе.

Болельщики «Локомотива» протестуют против ухода бывшего главного тренера команды Юрия Сёмина, с которым руководство железнодорожников решило не продлевать контракт.

Ранее Кикнадзе признал, что погорячился, показав нецензурный жест трибунам.

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