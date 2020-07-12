Кикнадзе раскритиковал болельщиков «Локомотива», уходящих с трибун после 20-й минуты матча

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе поделился своим мнением о болельщиках железнодорожников, протестующих против ухода экс-тренера команды Юрия Сёмина.

«Нам нужны болельщики, которые поддерживают команду, не меня лично. Я переживу. А те, кто скандируют то, что мало относится к поддержке, и уходят после 20-й минуты во время важных игр, — какие-то странные болельщики», — сказал Кикнадзе.

Болельщики «Локомотива» протестуют против ухода бывшего главного тренера команды Юрия Сёмина, с которым руководство железнодорожников решило не продлевать контракт.

Ранее Кикнадзе признал, что погорячился, показав нецензурный жест трибунам.