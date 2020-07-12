Чемпионка ОИ-1956 Ташш ушла из жизни в возрасте 91 года
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Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Венгрии. Спортсменка скончалась в больнице после продолжительной болезни.
В составе своей национальной сборной Ташш завоевала золотую медаль Олимпийских игр 1956 года в групповых упражнениях.
После завершения карьеры гимнастки Ташш с 1961 по 1968 год работала главным тренером сборной Франции.
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