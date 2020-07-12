Россиянка Лагно выиграла этап Гран-при по быстрым шахматам

Короткая ссылка
Российский гроссмейстер Екатерина Лагно стала победительницей этапа онлайн-Гран-при по быстрым шахматам Women’s Speed Chess Championship.
Россиянка Лагно выиграла этап Гран-при по быстрым шахматам
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

В финале Лагно со счётом 6,5:5,5 победила китаянку Хоу Ифань. В матче за третье место ещё одна россиянка Александра Костенюк обыграла Сарасадат Хадемальшарьех из Ирана со счётом 7:4.

Гран-при состоит из четырёх этапов, и каждая из участниц должна выступить в трёх из них. Победительницей первого этапа стала украинка Анна Ушенина, второй выиграла россиянка Валентина Гунина. Заключительный этап стартует 15 июля.

Ранее Гунина выиграла второй этап онлайн-Гран-при Women's Speed Chess Championship.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить