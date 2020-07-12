Россиянка Лагно выиграла этап Гран-при по быстрым шахматам
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- РИА Новости
В финале Лагно со счётом 6,5:5,5 победила китаянку Хоу Ифань. В матче за третье место ещё одна россиянка Александра Костенюк обыграла Сарасадат Хадемальшарьех из Ирана со счётом 7:4.
Гран-при состоит из четырёх этапов, и каждая из участниц должна выступить в трёх из них. Победительницей первого этапа стала украинка Анна Ушенина, второй выиграла россиянка Валентина Гунина. Заключительный этап стартует 15 июля.
Ранее Гунина выиграла второй этап онлайн-Гран-при Women's Speed Chess Championship.