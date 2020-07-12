Россиянка Лагно выиграла этап Гран-при по быстрым шахматам

Российский гроссмейстер Екатерина Лагно стала победительницей этапа онлайн-Гран-при по быстрым шахматам Women’s Speed Chess Championship.

В финале Лагно со счётом 6,5:5,5 победила китаянку Хоу Ифань. В матче за третье место ещё одна россиянка Александра Костенюк обыграла Сарасадат Хадемальшарьех из Ирана со счётом 7:4.

Гран-при состоит из четырёх этапов, и каждая из участниц должна выступить в трёх из них. Победительницей первого этапа стала украинка Анна Ушенина, второй выиграла россиянка Валентина Гунина. Заключительный этап стартует 15 июля.

Ранее Гунина выиграла второй этап онлайн-Гран-при Women's Speed Chess Championship.