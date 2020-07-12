Актёр Баринов не считает «Локомотив» фаворитом в борьбе за серебро РПЛ

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Известный актёр и болельщик московского «Локомотива» Валерий Баринов выразил мнение, что команда не является фаворитом в борьбе за второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Актёр Баринов не считает «Локомотив» фаворитом в борьбе за серебро РПЛ
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«Инициатива от нас ушла. От нас зависит многое, но уже не всё. Теперь всё зависит от «Краснодара», как ни странно, от ЦСКА. А от нас инициатива ушла. Мы уже не фавориты в этой гонке. Мы идём ноздря в ноздрю, как говорят на ипподроме. Впереди у нас и ЦСКА, и «Уфа». «Уфа», кстати, для нас соперник неудобный», — цитирует Баринова РИА Новости.

После 27 туров «Локомотив» занимает второе место, имея в своём активе 50 очков. ЦСКА с 46 очками находится на третьей позиции, а «Краснодар» (45) — на четвёртой. При этом подопечные Мурада Мусаева имеют один матч в запасе.

Ранее сообщалось, что матч РПЛ «Локомотив» — ЦСКА перенесён на 16 июля.

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