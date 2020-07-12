Форвард «Барселоны» Гризманн выбыл из строя из-за травмы

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Французский форвард каталонской «Барселоны» Антуан Гризманн не сможет помочь своей команде в ближайших матчах из-за травмы.
Форвард «Барселоны» Гризманн выбыл из строя из-за травмы
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба клуба, 29-летний француз получил травму в матче 36-го тура с «Вальядолидом». По итогам обследования у него выявлено повреждение четырёхглавой мышцы правого бедра.

Отмечается, что он не сможет помочь «Барселоне» в ближайших матчах, но точные сроки восстановления не называются.

В нынешнем сезоне Гризманн сыграл в 46 матчах за «Барселону» во всех турнирах и записал в свой актив 15 голов и четыре голевые передачи.

Ранее сообщалось, что защитник «Реала» Марсело пропустит остаток сезона из-за травмы.

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