Форвард «Барселоны» Гризманн выбыл из строя из-за травмы
- Reuters
Как сообщает пресс-служба клуба, 29-летний француз получил травму в матче 36-го тура с «Вальядолидом». По итогам обследования у него выявлено повреждение четырёхглавой мышцы правого бедра.
Отмечается, что он не сможет помочь «Барселоне» в ближайших матчах, но точные сроки восстановления не называются.
В нынешнем сезоне Гризманн сыграл в 46 матчах за «Барселону» во всех турнирах и записал в свой актив 15 голов и четыре голевые передачи.
Ранее сообщалось, что защитник «Реала» Марсело пропустит остаток сезона из-за травмы.