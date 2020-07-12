Чемпион UFC Усман о победе над Масвидалем: я на уровень выше

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе американец Камару Усман прокомментировал свою победу над соотечественником Хорхе Масвидалем на турнире UFC 251, который прошёл на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

«Масвидаль — самый крупный и жёсткий парень в UFC прямо сейчас. Мне пришлось менять подготовку ради боя с ним», — приводит слова Усмана СBS.

Он отметил, что готовился сначала к поединку с бразильцем Гилбертом Бёрнсом и план на бой был совершенно другой. При этом он подчеркнул, что это не оправдание и стоит отдать должное Масвидалю.

«Неспроста его называют Gamebred. Но я на уровень выше. У меня больше манёвров и приёмов, и я пользуюсь ими, когда нужно», — добавил Усман.

Усман победил Масвидаля по итогам пяти раундов единогласным решением судей.

Для Усмана эта победа стала 17-й в MMA при одном поражении. Масвидаль проиграл 14-й бой за карьеру при 35 победах.

Ранее сообщалось, что Усман догнал Нурмагомедова по количеству побед подряд в UFC.