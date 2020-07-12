Польховский оценил свои шансы возглавить сборную России по биатлону

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Валерий Польховский высказался по поводу информации о своём назначении на пост главного тренера сборной России по биатлону.
Польховский оценил свои шансы возглавить сборную России по биатлону
  • РИА Новости

«У меня достаточно большой опыт работы в биатлоне, меня много раз как принимали в сборную, так и увольняли из неё. Наверное, я один из рекордсменов по этой части, поэтому не хотел бы бежать впереди паровоза. Надо подождать, будем решать вопросы по мере их поступления», — цитирует Польховского ТАСС.

По его мнению, необходимо сначала дождаться решения нового президента Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова и членов правления организации.

Польховский ранее являлся тренером сборной России и вице-президентом СБР.

В мае старшим тренером мужской национальной команды был назначен Юрий Каминский, а старшим тренером женской сборной — Михаил Шашилов. 

Ранее сообщалось, что Польховский будет рекомендован на пост главного тренера сборной России по биатлону.

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