Менеджер Нурмагомедова опроверг слухи о завершении карьеры бойца

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Али Абдель-Азиз, менеджер действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, опроверг слухи о том, что его клиент принял решение завершить карьеру.
Менеджер Нурмагомедова опроверг слухи о завершении карьеры бойца
  • © РИА Новости

«Некоторые российские СМИ сообщили, что я сказал, что Хабиб завершил карьеру. Это абсолютная ложь. Хабиб скорбит после смерти отца. Я хочу, чтобы все относились к ситуации с уважением и не давали фальшивых новостей», — написал Али Абдель-Азиз в своём Twitter.

3 июля в результате осложнений, вызванных коронавирусом, скончался отец российского чемпиона Абдулманап Нурмагомедов. 

Хабиб Нурмагомедов владеет титулом чемпиона UFC в лёгком весе с весны 2018 года. На его счету 28 побед и ни одного поражения за карьеру.

Ранее директор направления ММА в UFC Gym Russia Шамиль Сулейманов заявил, что не верит в то, что Нурмагомедов завершит карьеру из-за смерти отца.

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