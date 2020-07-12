Менеджер Нурмагомедова опроверг слухи о завершении карьеры бойца
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«Некоторые российские СМИ сообщили, что я сказал, что Хабиб завершил карьеру. Это абсолютная ложь. Хабиб скорбит после смерти отца. Я хочу, чтобы все относились к ситуации с уважением и не давали фальшивых новостей», — написал Али Абдель-Азиз в своём Twitter.
3 июля в результате осложнений, вызванных коронавирусом, скончался отец российского чемпиона Абдулманап Нурмагомедов.
Хабиб Нурмагомедов владеет титулом чемпиона UFC в лёгком весе с весны 2018 года. На его счету 28 побед и ни одного поражения за карьеру.
Ранее директор направления ММА в UFC Gym Russia Шамиль Сулейманов заявил, что не верит в то, что Нурмагомедов завершит карьеру из-за смерти отца.