Штырков считает, что рефери должен был раньше остановить бой Яна с Алдо

Российский боец смешанного стиля Иван Штырков прокомментировал победу соотечественника Петра Яна над бразильцем Жозе Алдо в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.

«Бой нужно было остановить раньше — в пятом раунде Петя просто добивал его. Но он сделал всё чётко», — цитирует Штыркова ТАСС.

При этом он отметил, что Алдо в минувшем поединке неплохо использовал свои фирменные лоу-кики, за счёт который доставил Яну небольшие проблемы.

«Ему пришлось поменять стойку, но даже в левше Петя отработал отлично. У Алдо слабая функционалка, поэтому предполагали, что он не выдержит все пять раундов. Петя же, наоборот, функциональная машина» — подчеркнул Штырков.

Ян нокаутировал Алдо в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Поединок состоялся на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Для россиянина эта победа стала 15-й в MMA при одном поражении. Алдо проиграл седьмой поединок за карьеру при 28 победах.

Ранее Ян поблагодарил свою команду после завоевания титула UFC.