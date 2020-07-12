Прохазка нокаутировал Оздемира на UFC 251

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Чешский боец Иржи Прохазка одержал досрочную победу над Волканом Оздемиром на турнире UFC 251, который проходит на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
Прохазка нокаутировал Оздемира на UFC 251
  • globallookpress.com
  • © Michal Krumphanzl/CTK

Поединок между Прохазкой и Оздемиром завершился во втором раунде. Чешский спортсмен отправил визави в нокаут и одержал досрочную победу.

Таким образом, Прохазка успешно дебютировал в Абсолютном бойцовском чемпионате, взяв верх над седьмым номером рейтинга полутяжёлого веса.

Ранее российский боец полусреднего веса Муслим Салихов взял верх над Элизеу Залески Дос Сантосом на турнире UFC 251, который проходит на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

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