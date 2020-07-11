Квят о квалификации Гран-при Штирии: машина не справилась сегодня так, как я рассчитывал

Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят прокомментировал своё выступление в квалификации второго в сезоне этапа «Формулы-1» — Гран-при Штирии.

«Мне показалось, что я хорошо сегодня пилотировал. Я чувствовал себя в машине нормально. Но, если честно, просто не хватало сцепления. Машина сильно скользила. Я пилотировал так, как только мог. Нам надо ещё проанализировать, что произошло. В чём была разница — из-за резины или ещё чего-нибудь. Это была первая сессия на мокром асфальте за долгое время. Я недоволен сегодняшним результатом, но я приложил максимум усилий. Просто машина не справилась сегодня так, как я рассчитывал», — приводит слова Квята пресс-служба команды.

Он также высказался о ситуации с пилотом Ferrari Шарлем Леклером, помешавшим ему на быстром круге во втором сегменте квалификации.

«Он заблокировал меня на одном из моих кругов, но, если честно, я не думаю, что это был мой лучший круг. Я уже не помню точно. Столько всего происходило. Скорее дело просто в плохой видимости. В любом случае это не главный повод для беспокойства. Главный — это нехватка темпа», — добавил россиянин.

Ранее сообщалось, что Леклера оштрафовали за блокировку Квята в квалификации Гран-при Штирии.