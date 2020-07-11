Чок и Бейтс получили премию ISU Skating Awards за лучшие костюмы
- Reuters
Церемония проходит в онлайн-режиме.
Лучшими были признаны костюмы американского дуэта, с которыми они выступали в произвольном танце в нынешнем сезоне.
На премию в данной номинации претендовали россиянка Анна Щербакова за свой наряд в произвольной программе и японец Юдзуру Ханю за наряд, с которым он также выступал в произвольной программе.
Ранее сообщалось, что Пападакис и Сизерон получили премию ISU Skating Awards за лучшую программу.