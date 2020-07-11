Чок и Бейтс получили премию ISU Skating Awards за лучшие костюмы

Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, выступающие в танцах на льду, были удостоены премии ISU Skating Awards в номинации «Лучшие костюмы».

Церемония проходит в онлайн-режиме.

Лучшими были признаны костюмы американского дуэта, с которыми они выступали в произвольном танце в нынешнем сезоне.

На премию в данной номинации претендовали россиянка Анна Щербакова за свой наряд в произвольной программе и японец Юдзуру Ханю за наряд, с которым он также выступал в произвольной программе.

Ранее сообщалось, что Пападакис и Сизерон получили премию ISU Skating Awards за лучшую программу.