Чок и Бейтс получили премию ISU Skating Awards за лучшие костюмы

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Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, выступающие в танцах на льду, были удостоены премии ISU Skating Awards в номинации «Лучшие костюмы».
Чок и Бейтс получили премию ISU Skating Awards за лучшие костюмы
  • Reuters

Церемония проходит в онлайн-режиме.

Лучшими были признаны костюмы американского дуэта, с которыми они выступали в произвольном танце в нынешнем сезоне.

На премию в данной номинации претендовали россиянка Анна Щербакова за свой наряд в произвольной программе и японец Юдзуру Ханю за наряд, с которым он также выступал в произвольной программе.

Ранее сообщалось, что Пападакис и Сизерон получили премию ISU Skating Awards за лучшую программу.

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