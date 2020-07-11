«Зенит» остался в меньшинстве в первом тайме матча РПЛ с «Зенитом» после удаления Ригони

«Зенит» остался в меньшинстве на 34-й минуте матча 28-го тура РПЛ с «Ахматом» после удаления полузащитника Эмилиано Ригони.

© Алексей Филиппов

РИА Новости

Первую жёлтую карточку аргентинец получил на десятой минуте за грубую игру. А на 34-й минуте судья Михаил Вилков показал Ригони второй «горчичник» за фол на Денисе Глушакове. Ранее «Зенит» забил в седьмом матче РПЛ подряд.