«Зенит» остался в меньшинстве в первом тайме матча РПЛ с «Зенитом» после удаления Ригони
«Зенит» остался в меньшинстве на 34-й минуте матча 28-го тура РПЛ с «Ахматом» после удаления полузащитника Эмилиано Ригони.
- © Алексей Филиппов
- РИА Новости
Первую жёлтую карточку аргентинец получил на десятой минуте за грубую игру.
А на 34-й минуте судья Михаил Вилков показал Ригони второй «горчичник» за фол на Денисе Глушакове.
Ранее «Зенит» забил в седьмом матче РПЛ подряд.
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