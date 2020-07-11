«Ахмат» открыл счёт на шестой минуте матча РПЛ с «Зенитом» после грубой ошибки Лунёва

«Ахмат» открыл счёт на шестой минуте домашнего матча 28-го тура РПЛ с «Зенитом» благодаря грубой ошибке вратаря петербуржцев Андрея Лунёва.

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РИА Новости