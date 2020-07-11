Исмаилов — об аресте своего тренера: всякое случается

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Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов ответил на вопрос об аресте своего тренера Владимира Осии, которого подозревают в организации убийства.
Исмаилов — об аресте своего тренера: всякое случается
  • © aca-mma.com

«На данный момент я не хотел бы комментировать эту ситуацию, но всё нормально, всякое случается. Тем более в России. Посмотрим, что будет дальше. Впереди у меня бой. Я думаю, что он сам не хотел бы, чтобы я отвлекался и занимался чем-то другим. Мы уделяем определённое внимание этому, надеюсь, что всё наладится», — сказал Исмаилов на YouTube-канале ММАтика.

Исмаилов тренируется под руководством Осии уже десять лет. Кроме того, Осия является судьёй международной категории, а в 2019 году он привёл сборную России по MMA к победе на чемпионате мира.

Следующий бой Исмаилов проведёт 24 июля на турнире ACA 107 в Сочи. Его соперником станет Александр Емельяненко.

Всего на счету Емельяненко 29 побед, семь поражений и одна ничья в MMA. У Исмаилова 16 побед и два поражения за карьеру, также один бой признан несостоявшимся.

Ранее в ACA опубликовали проморолик боя Емельяненко — Исмаилов.

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