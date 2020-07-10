Де Хеа извинился, что побил рекорд Шмейхеля по матчам за МЮ

Короткая ссылка
Испанский голкипер английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа прокомментировал своё рекордное достижение, установленное в выездном матче 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с бирмингемской «Астон Виллой».
Де Хеа извинился, что побил рекорд Шмейхеля по матчам за МЮ
  • Reuters

29-летний испанец стал рекордсменом клуба по количеству проведённых матчей за «красных дьяволов» среди иностранцев. После игры с «Астон Виллой» в его активе 399 матчей за МЮ. Таким образом, он превзошёл рекорд, установленный другим голкипером манкуниацев — Петером Шмейхелем — на счёту которого 398 матчей.

«Приношу извинения Шмейхелю. Это здорово. Это означает, что я играю здесь уже долгое время и делаю это очень хорошо. Очень горжусь. Рад, что провёл столько матчей в этом клубе. Надеюсь принять участие ещё в 400 встречах за «Юнайтед»! Я очень рад!» — приводит слова Де Хеа пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» установил рекорд по числу разгромных побед подряд в АПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить