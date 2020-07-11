Сулейманов об отце Нурмагомедова: Абдулманап — глыба

Директор направления ММА в UFC Gym Russia Шамиль Сулейманов высказался об ушедшем из жизни Абдулманапе Нурмагомедове.

«Хочу принести соболезнования родным и близким этого большого человека, который установил высокую планку для отечественных тренеров. Всех, кто так или иначе связан с единоборствами. Абдулманап — это глыба. Достаточно посмотреть, как о нём отзываются американцы. От него исходила позитивная энергии, чувствовалось, как люди его уважают. Его будет очень не хватать российскому ММА, но больше всего — его родным и близким. Очень расстроился, когда услышал о его смерти», — заявил Сулейманов в интервью RT.

Ранее он предположил, что в Абсолютном бойцовском чемпионате пытаются сделать из американского бойца легчайшего веса Шона О'Мэлли суперзвезду калибра экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора.