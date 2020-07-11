Директор направления ММА в UFC Gym Russia назвал фаворита боя Ян — Алдо

Короткая ссылка
Директор направления ММА в UFC Gym Russia Шамиль Сулейманов ответил, кого считает фаворитом поединка за титул в легчайшем весе между Петром Яном и Жозе Алдо, который состоится на турнире UFC 251.
Директор направления ММА в UFC Gym Russia назвал фаворита боя Ян — Алдо
  • Reuters

«На мой взгляд, как боец Пётр намного свежее. Он не прошёл тот путь, который уже за плечами Алдо, — многочисленные весогонки, тренировки, схватки. Бразилец очень многое повидал. На мой взгляд, Пётр приближается к своему пику, в то время как карьера Жозе подходит к концу. Думаю, россиянин переиграет его. Беспощадный сибиряк одолеет Короля Рио», — заявил Сулейманов в интервью RT.

Ранее специалист сравнил Алдо с Жоржем Сен-Пьером и Андерсоном Силвой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить