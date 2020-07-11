Директор направления ММА в UFC Gym Russia назвал фаворита боя Ян — Алдо
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«На мой взгляд, как боец Пётр намного свежее. Он не прошёл тот путь, который уже за плечами Алдо, — многочисленные весогонки, тренировки, схватки. Бразилец очень многое повидал. На мой взгляд, Пётр приближается к своему пику, в то время как карьера Жозе подходит к концу. Думаю, россиянин переиграет его. Беспощадный сибиряк одолеет Короля Рио», — заявил Сулейманов в интервью RT.
Ранее специалист сравнил Алдо с Жоржем Сен-Пьером и Андерсоном Силвой.