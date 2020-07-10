СМИ: «Уфа» выкупила Голубева у «Краснодара»

Футбольный клуб «Уфа» выкупил у «Краснодара» права на защитника Артёма Голубева.

Как сообщает «Чемпионат», контракт с игроком будет подписан на три года. При этом у «Краснодара» остаётся право приоритетного выкупа 21-летнего футболиста.

Голубев является воспитанником «Краснодара». В прошлом году он перешёл в «Уфу» на правах аренды и с тех пор провёл за коллектив из Башкортостана 18 матчей.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун подтвердил назначение гендиректора «Уфы» Шамиля Газизова на должность генерального директора московского клуба.