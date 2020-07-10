«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Локомотивом»
Пресс-служба московского футбольного клуба «Спартак» опубликовала видео, в котором показано, что осталось за кадром матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом».
- @fcsm_official
Ролик выложен на YouTube-канале красно-белых.
Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 1:1.
Ранее экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о работе главного тренера команды Доменико Тедеско.
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