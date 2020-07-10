В «Сочи» опровергли слухи о предложении Кокорину контракта с зарплатой €3 млн в год

Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко отреагировал на информацию, согласно которой клуб готов предложить арендованному у петербургского «Зенита» форварду Александру Кокорину полноценный контракт с окладом €3 млн в год.

«Сочи» предложит контракт Кокорина с зарплатой $3 млн? Эта информация — вброс и фейк! Такие разговоры беспочвенны, футболист принадлежит другому клубу», — цитирует Рубашко Sport24.

«Сочи» зимой арендовал Кокорина у «Зенита» до конца сезона. За девять матчей в составе южной команды Кокорин забил семь мячей и сделал три результативные передачи. Его действующий контракт с «Зенитом» истекает по завершении сезона.

Ранее сообщалось, что «Зенит» пока не провёл переговоры с Кокориным по новому контракту.