Ривалдо ответил на слова президента «Барселоны» о помощи судей «Реалу»

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Бывший полузащитник «Барселоны» Ривалдо прокомментировал высказывание президента каталонского клуба Хосепа Марии Бартомеу, который ранее намекнул на то, что судьи помогают мадридскому «Реалу».
Ривалдо ответил на слова президента «Барселоны» о помощи судей «Реалу»
  • globallookpress.com
  • © D.Nakashima

«Иногда у вас есть право расстраиваться из-за судейства или решений VAR, но я не согласен с утверждениями президента «Барселоны» о том, что судьи помогают «Реалу». Бартомеу просто пытается отвлечь СМИ от проблем в его команде. Мне кажется, проблема «Барселоны» не в VAR или каких-либо судейских решениях», — цитирует слова Ривалдо Goal.com.

По его мнению, проблема сине-гранатовых заключается в качестве футбола, которое они демонстрируют и которое необходимо улучшать.

«Команда лидировала в Примере до паузы, и теперь она отстаёт от «Реала», поэтому нельзя сказать, что VAR — главная причина этого, особенно когда команда плохо играет», — добавил Ривалдо.

После 35 матчей в чемпионате Испании «Барселона» занимает второе место, отставая от лидирующего «Реала» на одно очко, притом что у коллектива из Мадрида есть игра в запасе.

Ранее «Барселона» обыграла «Эспаньол» в 35-м туре Примеры.

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