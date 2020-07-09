Футболист «Сан-Лоренсо» Гайч выразил желание остаться в Аргентине, несмотря на переговоры с ЦСКА

Нападающий «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч заявил о намерении остаться в своём нынешнем клубе, несмотря на переговоры с московским ЦСКА.

«Я хочу остаться в «Сан-Лоренсо», несмотря на желание клуба отправить меня в Россию. Хотел бы остаться здесь и продолжать выступать за команду, в которой я сформировался, которую я люблю. Уже высказал своё мнение руководству. Надеюсь, оно меня услышит», — цитирует Гайча Varsky Sports.

По информации ряда источников, аргентинцы согласились продать форварда в ЦСКА за € 8,5 млн.

Ранее сообщалось, что «Сан-Лоренсо» согласился отпустить Гайча в ЦСКА за €8,5 млн.