Футболист «Сан-Лоренсо» Гайч выразил желание остаться в Аргентине, несмотря на переговоры с ЦСКА
- Reuters
«Я хочу остаться в «Сан-Лоренсо», несмотря на желание клуба отправить меня в Россию. Хотел бы остаться здесь и продолжать выступать за команду, в которой я сформировался, которую я люблю. Уже высказал своё мнение руководству. Надеюсь, оно меня услышит», — цитирует Гайча Varsky Sports.
По информации ряда источников, аргентинцы согласились продать форварда в ЦСКА за € 8,5 млн.
Ранее сообщалось, что «Сан-Лоренсо» согласился отпустить Гайча в ЦСКА за €8,5 млн.