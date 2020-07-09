Уткин раскритиковал Тедеско за чрезмерную эмоциональность

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Блогер и журналист Василий Уткин считает, что нынешний главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не подходит московской команде из-за своей эмоциональности.
Уткин раскритиковал Тедеско за чрезмерную эмоциональность
  • РИА Новости

«В «Спартаке» — тренер-психопат. Мне Тедеско лично очень симпатичен. Но на кой дьявол команде нужен тренер, который всё время удаляется и таким образом не может полноценно исполнять свои обязанности? Мне кажется, что в «Спартаке» и так достаточно нервного напряжения. Я думаю, что у Тедеско ничего не получится. Потому что он наверняка человек не без способностей, однако с таким темпераментом работать сейчас в «Спартаке» — это примерно то же самое, что керосином тушить пожар», — сказал Уткин на своем Youtube-канале.

Тедеско возглавил «Спартак» в октябре прошлого года. За три тура до окончания чемпионата Российской премьер-лиги москвичи набрали 33 очка, занимая седьмое место в турнирной таблице.

Ранее Тедеско был приглашён на заседание КДК РФС.

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