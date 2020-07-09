Рублёв обыграл Рууда на выставочном теннисном турнире в Австрии
Россиянин Андрей Рублёв одержал победу над норвежцем Каспером Руудом в матче выставочного турнира Thiem's 7 в австрийском Кицбюэле, организованного Домиником Тимом.
- © REUTERS/Thaier Al-Sudani
Встреча продолжалась 1 час 28 минут и завершилась со счётом 6:2, 3:6, 10:4 в пользу россиянина.
Ранее сообщалось, что Рублёв уступил Тиму на выставочном турнире в Австрии.
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