Богалий объяснила, в чём сборная России по биатлону уступает командам Норвегии, Франции и Белоруссии

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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий высказала мнение об индивидуальных тренировках членов сборной России.
Богалий объяснила, в чём сборная России по биатлону уступает командам Норвегии, Франции и Белоруссии
  • © Из личного архива Анны Богалий

«Если спортсмен может готовиться индивидуально, имеет навыки подготовки вне команды, то почему бы и нет? Другое дело, спортсмен сам оплачивает свою подготовку, так как она не является централизованной. И ещё важный момент — ответственность за свою подготовку несёт именно спортсмен. Мы же все, условно, только в определённый момент приходим в команду. Соответственно, спортсмены сейчас готовятся к сезону. Они должны чётко понимать цели и задачи на предстоящий сезон: исправить ошибки, улучшить скоростные качества, скорострельность, увеличить силу. Сборная команда — это не детский сад. В этом мы очень сильно проигрываем норвежцам, французам, белорусам и другим. Там ребята анализируют сезон, понимают, чего им не хватает, и идут работать над тем, что у них не получилось. Плюс стараются не потерять те сильные качества, которые уже имеют. Тут в целом нужно работать более индивидуально и более точно»,— приводит слова Богалий «Спорт день за днём».

Ранее сообщалось, что российские биатлонистки приступили к тренировкам на сборе в Ижевске.

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