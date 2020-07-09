Богалий объяснила, в чём сборная России по биатлону уступает командам Норвегии, Франции и Белоруссии

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий высказала мнение об индивидуальных тренировках членов сборной России.

«Если спортсмен может готовиться индивидуально, имеет навыки подготовки вне команды, то почему бы и нет? Другое дело, спортсмен сам оплачивает свою подготовку, так как она не является централизованной. И ещё важный момент — ответственность за свою подготовку несёт именно спортсмен. Мы же все, условно, только в определённый момент приходим в команду. Соответственно, спортсмены сейчас готовятся к сезону. Они должны чётко понимать цели и задачи на предстоящий сезон: исправить ошибки, улучшить скоростные качества, скорострельность, увеличить силу. Сборная команда — это не детский сад. В этом мы очень сильно проигрываем норвежцам, французам, белорусам и другим. Там ребята анализируют сезон, понимают, чего им не хватает, и идут работать над тем, что у них не получилось. Плюс стараются не потерять те сильные качества, которые уже имеют. Тут в целом нужно работать более индивидуально и более точно»,— приводит слова Богалий «Спорт день за днём».

Ранее сообщалось, что российские биатлонистки приступили к тренировкам на сборе в Ижевске.