ЧЕ по современному пятиборью 2021 года пройдёт в Нижнем Новгороде

Чемпионат Европы по современному пятиборью 2021 года пройдёт в начале июля в Нижнем Новгороде.

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РИА Новости

«Венгры отказались от проведения чемпионата Европы в 2020 году, следующее европейское первенство планируется провести в Нижнем Новгороде, если пандемия не помешает», — приводит ТАСС слова генерального секретаря Европейской конфедерации современного пятиборья Татьяны Ардабьевой. Турнир запланирован на 4—11 июля 2021 года. В современное пятиборье входят пять дисциплин — конкур, фехтование, стрельба, бег, плавание. Ранее сообщалось, что ЧЕ по современному пятиборью — 2020 отменён из-за коронавируса.