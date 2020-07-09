ЧЕ по современному пятиборью 2021 года пройдёт в Нижнем Новгороде

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Чемпионат Европы по современному пятиборью 2021 года пройдёт в начале июля в Нижнем Новгороде.
ЧЕ по современному пятиборью 2021 года пройдёт в Нижнем Новгороде
  • © Владимир Вяткин
  • РИА Новости

«Венгры отказались от проведения чемпионата Европы в 2020 году, следующее европейское первенство планируется провести в Нижнем Новгороде, если пандемия не помешает», — приводит ТАСС слова генерального секретаря Европейской конфедерации современного пятиборья Татьяны Ардабьевой.

Турнир запланирован на 4—11 июля 2021 года.

В современное пятиборье входят пять дисциплин — конкур, фехтование, стрельба, бег, плавание.

Ранее сообщалось, что ЧЕ по современному пятиборью — 2020 отменён из-за коронавируса.

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