ЧЕ по современному пятиборью 2021 года пройдёт в Нижнем Новгороде
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- РИА Новости
«Венгры отказались от проведения чемпионата Европы в 2020 году, следующее европейское первенство планируется провести в Нижнем Новгороде, если пандемия не помешает», — приводит ТАСС слова генерального секретаря Европейской конфедерации современного пятиборья Татьяны Ардабьевой.
Турнир запланирован на 4—11 июля 2021 года.
В современное пятиборье входят пять дисциплин — конкур, фехтование, стрельба, бег, плавание.
Ранее сообщалось, что ЧЕ по современному пятиборью — 2020 отменён из-за коронавируса.