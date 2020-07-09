Джикия: Тедеско в раздевалке тоже завёлся, нам придётся заказывать новый стол

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Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал удаление главного тренера команды Доменико Тедеско в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом».
Джикия: Тедеско в раздевалке тоже завёлся, нам придётся заказывать новый стол
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«Насчёт судейства лучше ничего не говорить. Понятно, что от нас зависит, как мы будем играть. Мы добиваемся результата, играем. Понятно, что после «Тамбова» о судьях говорить неправильно. «Спартак» должен обыгрывать «Тамбов». Футболисты ошибаются, судьи ошибаются. Тедеско в раздевалке тоже завёлся. Новый стол нам придётся заказывать. Посмотрим, как будет, сколько матчей он пропустит. Без тренера, конечно, тяжело», — приводит слова Джикии «Чемпионат».

Тедеско был удалён на 41-й минуте встречи с «Локомотивом», завершившейся со счётом 1:1. Причиной удаления стали его излишне эмоциональные споры с арбитром.

Ранее сообщалось, что Тедеско продолжит свою работу в «Спартаке».

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