«Ростов» анонсировал трансфер футболиста сборной Японии

Российский футбольный клуб «Ростов» достиг соглашения с японским клубом «Токио» о трансфере полузащитника Кенто Хасимото.

Как сообщает пресс-служба «Ростова», соглашение с 26-летним японцем сроком на четыре года будет подписано после прохождения хавбеком медосмотра в клубе.

Хасимото является воспитанником «Токио» и на взрослом уровне выступает за клуб из столицы Японии с 2012 года. В его активе 165 матчей за клуб, в которых он забил 17 мячей и отдал шесть голевых передач. В послужном списке Хасимото также семь матчей за основную сборную Японии.

Ранее сообщалось, что «Сан-Лоренсо» согласился отпустить Гайча в ЦСКА за €8,5 млн.