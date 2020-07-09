«Ростов» анонсировал трансфер футболиста сборной Японии

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Российский футбольный клуб «Ростов» достиг соглашения с японским клубом «Токио» о трансфере полузащитника Кенто Хасимото.
«Ростов» анонсировал трансфер футболиста сборной Японии
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба «Ростова», соглашение с 26-летним японцем сроком на четыре года будет подписано после прохождения хавбеком медосмотра в клубе.

Хасимото является воспитанником «Токио» и на взрослом уровне выступает за клуб из столицы Японии с 2012 года. В его активе 165 матчей за клуб, в которых он забил 17 мячей и отдал шесть голевых передач. В послужном списке Хасимото также семь матчей за основную сборную Японии.

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