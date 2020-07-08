Бакаев не сыграет в матче «Сочи» — «Спартак» из-за перебора жёлтых карточек

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Полузащитнику «Спартака» Зелимхану Бакаеву придётся наблюдать за матчем 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с трибун.
Бакаев не сыграет в матче «Сочи» — «Спартак» из-за перебора жёлтых карточек
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В компенсированное к первому тайму время матча 27-го тура РПЛ с «Локомотивом» главный судья встречи Сергей Лапочкин показал предупреждение полузащитнику «Спартака» Зелимхану Бакаеву. Эта карточка стала для Бакаева восьмой в сезоне — он будет вынужден пропустить матч 28-го тура против «Сочи» (11 июля).

Бакаев в 24 матчах в РПЛ в сезоне-2019/20 забил пять голов и отдал десять результативных передач.

Ранее Тедеско был удалён в матче «Спартак» — «Локомотив».

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