Мостовой убеждён, что «Спартак» сыграет против «Локо» лучше, чем с «Тамбовом»
- РИА Новости
По его мнению, игроки команды вряд ли думают об увольнении гендиректора Томаса Цорна, но в клубе царит негативный фон из-за поражения от «Тамбова».
«Думаю, с «Локо» команда сыграет лучше. На такого соперника нельзя выходить расслабленными, как можно было сделать в прошлом матче. Да и «Локомотив» не даст расслабиться, им самим нужны очки. Сегодня никто не расстроится ничейному результату», — цитирует Мостового «Чемпионат».
Ранее ветеран ответил, готов ли он стать тренером «Спартака».