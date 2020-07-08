Мостовой убеждён, что «Спартак» сыграет против «Локо» лучше, чем с «Тамбовом»

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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Локомотивом» в 27-м туре Российской премьер-лиги.
Мостовой убеждён, что «Спартак» сыграет против «Локо» лучше, чем с «Тамбовом»
  • РИА Новости

По его мнению, игроки команды вряд ли думают об увольнении гендиректора Томаса Цорна, но в клубе царит негативный фон из-за поражения от «Тамбова».

«Думаю, с «Локо» команда сыграет лучше. На такого соперника нельзя выходить расслабленными, как можно было сделать в прошлом матче. Да и «Локомотив» не даст расслабиться, им самим нужны очки. Сегодня никто не расстроится ничейному результату», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Ранее ветеран ответил, готов ли он стать тренером «Спартака».

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