Стали известны подробности показа гонок «Формулы-1» в России
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В сделку вошли трансляции свободных заездов, квалификаций и самих гонок. Права на показ выкуплены до 2023 года включительно. Также в пакет телеправ вошли гоночные серии «Формула-2», «Формула-3» и Суперкубок Porsche.
Ближайший этап «Формулы-1» пройдёт на трассе «Ред Булл Ринг» в австрийском Шпильберге 10—12 июля.
Ранее сообщалось, что российский гонщик Даниил Квят не смог завершить гонку на Гран-при Австрии из-за прокола колеса.