Стали известны подробности показа гонок «Формулы-1» в России

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Новый трёхлетний контракт с организаторами «Формулы-1» на показ в России этапов серии заключил «Матч ТВ».
Стали известны подробности показа гонок «Формулы-1» в России
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В сделку вошли трансляции свободных заездов, квалификаций и самих гонок. Права на показ выкуплены до 2023 года включительно. Также в пакет телеправ вошли гоночные серии «Формула-2», «Формула-3» и Суперкубок Porsche.

Ближайший этап «Формулы-1» пройдёт на трассе «Ред Булл Ринг» в австрийском Шпильберге 10—12 июля.

Ранее сообщалось, что российский гонщик Даниил Квят не смог завершить гонку на Гран-при Австрии из-за прокола колеса.

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