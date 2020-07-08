Александр Емельяненко принял вызов на бой от Харитонова

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко принял вызов на поединок от соотечественника Сергея Харитонова.

«Харитоша, тут посмотрел видео, где ты вызываешь меня на бой, для того чтобы выяснить отношения со мной на ринге. Я принимаю твой вызов. Я готов выйти и в очередной раз отправить тебя в нокаут. Я готов выйти и побить тебя. Я поговорю с руководством лиги ACA — думаю, они организуют нам этот бой. Он будет всем интересен. Готовься, Харитоша! Я заставлю тебя уважать себя. «Ахмат» — сила!» — сказал Емельяненко на видео в своём Instagram.

Емельяненко и Харитонов уже встречались в бою в 2006 году. Тогда победу нокаутом одержал Емельяненко.

Всего на счету Александра Емельяненко 29 побед, семь поражений и одна ничья в MMA. У Харитонова за карьеру 30 побед, семь поражений и ещё два поединка признаны несостоявшимися.

Ранее Емельяненко высмеял видео Харитонова.