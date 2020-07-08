Александр Емельяненко принял вызов на бой от Харитонова

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Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко принял вызов на поединок от соотечественника Сергея Харитонова.
Александр Емельяненко принял вызов на бой от Харитонова
  • РИА Новости

«Харитоша, тут посмотрел видео, где ты вызываешь меня на бой, для того чтобы выяснить отношения со мной на ринге. Я принимаю твой вызов. Я готов выйти и в очередной раз отправить тебя в нокаут. Я готов выйти и побить тебя. Я поговорю с руководством лиги ACA — думаю, они организуют нам этот бой. Он будет всем интересен. Готовься, Харитоша! Я заставлю тебя уважать себя. «Ахмат» — сила!» — сказал Емельяненко на видео в своём Instagram.

Емельяненко и Харитонов уже встречались в бою в 2006 году. Тогда победу нокаутом одержал Емельяненко. 

Всего на счету Александра Емельяненко 29 побед, семь поражений и одна ничья в MMA. У Харитонова за карьеру 30 побед, семь поражений и ещё два поединка признаны несостоявшимися. 

Ранее Емельяненко высмеял видео Харитонова.

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