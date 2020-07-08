Первый республиканский турнир по интерактивному боксу состоится в Ижевске
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Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу мероприятия.
Соревнования пройдут с использованием симулятора Fight Night Champion, с помощью которого боксёрский поединок воспроизводится в мельчайших подробностях и по всем правилам оригинального вида спорта.
Победители получат денежные призы, медали и дипломы.
Организаторы турнира — Федерация бокса Удмуртской Республики и Федерация компьютерного спорта Удмуртии. Турнир проходит при поддержке Общественной платы Ижевска.
Участником может стать любой желающий вне зависимости от спортивной подготовки.