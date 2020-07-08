Источник: «Локомотив» и «Ростов» интересуются лучшим бомбардиром чемпионата Белоруссии

Московский «Локомотив» и «Ростов» проявляют интерес к лучшему бомбардиру чемпионата Белоруссии по футболу, нападающему солигорского «Шахтёра» Виталию Лисаковичу.

Как сообщает Betting Insider, оба российских клуба контактируют с представителями игрока, а «Шахтёр» расстанется с форвардом, если коллектив из Солигорска устроит сумма трансфера.

Лисакович в этом сезоне провёл 16 матчей и забил девять мячей в чемпионате. Он делит первое место в списке лучших бомбардиров белорусского первенства с хавбеком «Энергетика-БГУ» Жасуром Яхшибоевым.

Ранее сообщалось, что аргентинский вратарь Гидо Эррера перейдёт в «Локомотив».