Вратарь «Спартака» Селихов рассказал, как у него украли обувь в поезде

Короткая ссылка
Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов сообщил, что у него украли обувь в поезде.
Вратарь «Спартака» Селихов рассказал, как у него украли обувь в поезде
  • РИА Новости

«Еду к бабушке. Уснул на верхней полке. Когда осталось десять минут, с неё спускаюсь и понимаю, что у меня украли ботинки. Добро пожаловать в Орёл», — сказал Селихов на видео в сториз в своём Instagram, показав, как он идёт по вокзалу в носках.

Последний раз Селихов выходил на поле 6 апреля в матче 22-го тура прошлого сезона Российской премьер-лиги с ЦСКА (0:2). 

Всего на его счету 37 матчей в составе красно-белых.

Ранее сообщалось, что Селихов вернулся к тренировкам в общей группе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить