Вратарь «Спартака» Селихов рассказал, как у него украли обувь в поезде

Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов сообщил, что у него украли обувь в поезде.

«Еду к бабушке. Уснул на верхней полке. Когда осталось десять минут, с неё спускаюсь и понимаю, что у меня украли ботинки. Добро пожаловать в Орёл», — сказал Селихов на видео в сториз в своём Instagram, показав, как он идёт по вокзалу в носках.

Последний раз Селихов выходил на поле 6 апреля в матче 22-го тура прошлого сезона Российской премьер-лиги с ЦСКА (0:2).

Всего на его счету 37 матчей в составе красно-белых.

Ранее сообщалось, что Селихов вернулся к тренировкам в общей группе.