Двукратный чемпион мира по сноуборду Пуллин погиб в Австралии
- Reuters
Как сообщает 9news, спортсмен утонул во время подводной охоты недалеко от Голд-Коста. Пуллин был найден на дне без сознания.
«У него не было кислородной маски. Наверное, он погружался в одиночку. Там были и другие дайверы, но с ним не было второго человека», — заявил представитель местной полиции Крис Триттон.
Врачи пытались оказать сноубордисту первую помощь, но спасти его не удалось.
Пуллин побеждал в сноуборд-кроссе на чемпионатах мира 2011 и 2013 годов, а также завоевал бронзу в 2017-м.
Ранее сообщалось, что экс-игрок НФЛ Дональд Колдуэлл погиб, став жертвой вооружённого нападения.