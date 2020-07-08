Двукратный чемпион мира по сноуборду Пуллин погиб в Австралии

Двукратный чемпион мира в сноуборд-кроссе австралиец Алекс Пуллин погиб в возрасте 32 лет.

Как сообщает 9news, спортсмен утонул во время подводной охоты недалеко от Голд-Коста. Пуллин был найден на дне без сознания.

«У него не было кислородной маски. Наверное, он погружался в одиночку. Там были и другие дайверы, но с ним не было второго человека», — заявил представитель местной полиции Крис Триттон.

Врачи пытались оказать сноубордисту первую помощь, но спасти его не удалось.

Пуллин побеждал в сноуборд-кроссе на чемпионатах мира 2011 и 2013 годов, а также завоевал бронзу в 2017-м.

Ранее сообщалось, что экс-игрок НФЛ Дональд Колдуэлл погиб, став жертвой вооружённого нападения.