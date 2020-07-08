Источник: «Вольфсбург» готов заплатить €13 млн за футболиста ЦСКА Чалова

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Немецкий футбольный клуб «Вольфсбург» готов заплатить €13 млн за российского нападающего московского ЦСКА Фёдора Чалова.
Источник: «Вольфсбург» готов заплатить €13 млн за футболиста ЦСКА Чалова
  • РИА Новости

Как сообщает Metaratings, ЦСКА ждёт более выгодных предложений.

«Вольфсбург» также на эту позицию рассматривает 28-летнего форварда итальянской «Пармы» Роберто Инглезе, но в большей степени коллектив из Германии склоняется к варианту с 22-летним россиянином, так как Инглезе стоит €18 млн и более подвержен травмам.

В нынешнем сезоне Чалов сыграл 35 матчей, забил семь мячей и сделал семь результативных передач.

Ранее Чалов вошёл в десятку лучших бомбардиров ЦСКА в истории чемпионатов России.

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