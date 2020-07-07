Агент Гайча подтвердил факт переговоров с ЦСКА

Короткая ссылка
Футбольный агент Матиас Фавано, представляющий интересы форварда «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча, рассказал о переговорах по игроку между аргентинским клубом и московским ЦСКА.
Агент Гайча подтвердил факт переговоров с ЦСКА
  • Reuters

«Отказал ли «Сан-Лоренсо»? Да, но это лишь первое предложение. Идут переговоры. ЦСКА — это интересный клуб как в России, так и в Европе. Правда ли, что «Сан-Лоренсо» отказался от предложения в €8 млн от ЦСКА? Да, это правда. Тем не менее переход в ЦСКА будет хорошим шагом для Адольфо. Он хочет показать себя в Европе. Мы видим позитивные шансы, чтобы перейти в ЦСКА», — цитирует Фавано Sport24.

В общей сложности футболист провёл за «Сан-Лоренсо» 27 матчей, забил семь мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее «Сан-Лоренсо» отклонил предложение ЦСКА по трансферу Гайча.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить