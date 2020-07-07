Агент Гайча подтвердил факт переговоров с ЦСКА

Футбольный агент Матиас Фавано, представляющий интересы форварда «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча, рассказал о переговорах по игроку между аргентинским клубом и московским ЦСКА.

«Отказал ли «Сан-Лоренсо»? Да, но это лишь первое предложение. Идут переговоры. ЦСКА — это интересный клуб как в России, так и в Европе. Правда ли, что «Сан-Лоренсо» отказался от предложения в €8 млн от ЦСКА? Да, это правда. Тем не менее переход в ЦСКА будет хорошим шагом для Адольфо. Он хочет показать себя в Европе. Мы видим позитивные шансы, чтобы перейти в ЦСКА», — цитирует Фавано Sport24.

В общей сложности футболист провёл за «Сан-Лоренсо» 27 матчей, забил семь мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее «Сан-Лоренсо» отклонил предложение ЦСКА по трансферу Гайча.