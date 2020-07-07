Федерер признался, что задумался о продолжении карьеры из-за пандемии и травмы

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Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, как проходит его восстановление после двух операций на правом колене.
Федерер признался, что задумался о продолжении карьеры из-за пандемии и травмы
  • globallookpress.com

«Последние месяцы всё вертелось вокруг моих двух операций. В основном я был на реабилитации, ходил на костылях, восстанавливался и продвигался вперёд шаг за шагом. Сейчас я чувствую себя лучше. Я не на том уровне, когда бы я мог полноценно играть в теннис, но цель такая, чтобы я был готов к следующему году. Конечно, это был значимый период. Учитывая пандемию и две операции, я должен был подумать, действительно ли хочу продолжать карьеру», — сказал Федерер во время онлайн-конференции.

Он подчеркнул, что понял, что действительно хочет продолжать выступать, но ему нужно быть терпеливым в процессе восстановления. По его словам, за время пандемии он задумался о важности семьи, друзей и здоровья.

Федерер является 20-кратным победителем турниров Большого шлема.

Ранее тренер рассказал о восстановлении Федерера после второй операции.

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