Федерер признался, что задумался о продолжении карьеры из-за пандемии и травмы

Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, как проходит его восстановление после двух операций на правом колене.

«Последние месяцы всё вертелось вокруг моих двух операций. В основном я был на реабилитации, ходил на костылях, восстанавливался и продвигался вперёд шаг за шагом. Сейчас я чувствую себя лучше. Я не на том уровне, когда бы я мог полноценно играть в теннис, но цель такая, чтобы я был готов к следующему году. Конечно, это был значимый период. Учитывая пандемию и две операции, я должен был подумать, действительно ли хочу продолжать карьеру», — сказал Федерер во время онлайн-конференции.

Он подчеркнул, что понял, что действительно хочет продолжать выступать, но ему нужно быть терпеливым в процессе восстановления. По его словам, за время пандемии он задумался о важности семьи, друзей и здоровья.

Федерер является 20-кратным победителем турниров Большого шлема.

Ранее тренер рассказал о восстановлении Федерера после второй операции.