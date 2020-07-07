НХЛ и профсоюз игроков предварительно договорились о возобновлении сезона 1 августа

Национальная хоккейная лига и профсоюз игроков лиги (NHLPA) достигли предварительного соглашения о возобновлении сезона.

Как сообщается на сайте NHLPA, сезон возобновится 1 августа, а тренировочные лагеря будут открыты уже 13 июля. 26 июля команды отправятся в города, где пройдут матчи плей-офф.

Также НХЛ и профсоюз игроков договорились о продлении коллективного соглашения на четыре года.

Регулярный чемпионат НХЛ был прерван 12 марта из-за пандемии коронавируса. Сезон возобновится с раунда плей-офф, в котором примут участие 24 клуба.

Ранее сообщалось, что НХЛ и профсоюз игроков согласовали протоколы для возобновления сезона.