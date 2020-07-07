СМИ: В Болгарии 19 футболистов заболели коронавирусом из-за ошибки лаборатории

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В чемпионате Болгарии по футболу 19 игроков заболели коронавирусом в результате лабораторной ошибки.
СМИ: В Болгарии 19 футболистов заболели коронавирусом из-за ошибки лаборатории
  • РИА Новости

Как сообщает Sportstar, защитник клуба «Царско село» Мартин Кавдански сдал тест на COVID-19, который ошибочно показал отрицательный результат, а после этого футболист вышел на матч с «Черно морем» в стартовом составе.

После игры три положительных теста на коронавирус были зафиксированы в «Царско селе» и 16 игроков заболели в составе «Черно моря».

Впоследствии лаборатория признала свою ошибку, подчеркнув, что Кавдански сдал положительный тест на коронавирус.

Ранее сообщалось, что новый этап тестирования в АПЛ не выявил заболевших коронавирусом.

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