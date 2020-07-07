СМИ: В Болгарии 19 футболистов заболели коронавирусом из-за ошибки лаборатории
- РИА Новости
Как сообщает Sportstar, защитник клуба «Царско село» Мартин Кавдански сдал тест на COVID-19, который ошибочно показал отрицательный результат, а после этого футболист вышел на матч с «Черно морем» в стартовом составе.
После игры три положительных теста на коронавирус были зафиксированы в «Царско селе» и 16 игроков заболели в составе «Черно моря».
Впоследствии лаборатория признала свою ошибку, подчеркнув, что Кавдански сдал положительный тест на коронавирус.
Ранее сообщалось, что новый этап тестирования в АПЛ не выявил заболевших коронавирусом.