Бестемьянова заявила, что американский этап Гран-при по фигурному катанию находится под вопросом

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась своим мнением насчёт возможной отмены международных соревнований по фигурному катанию до конца календарного года.

«Насколько я понимаю, американский этап взрослого Гран-при уже под вопросом. Он должен пройти в Лас-Вегасе, но контракт не заключён, ничего не происходит. Никто не может ничего гарантировать. Это так грустно, невозможно. Люди готовятся, всю свою жизнь тратят, а соревнований не будет. Тем более мы уже видели, как международные турниры отменяли. Ничего хорошего», — цитирует Бестемьянову News.ru.

Первый этап Гран-при должен пройти с 23 по 25 октября в США. Международный союз конькобежцев ещё не принял решения насчёт того, состоится ли серия.

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