Дзюба заявил, что его целью является третье подряд чемпионство с «Зенитом»
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«По-моему, ещё никогда так рано не было чемпиона в России. Всегда приятно войти в историю. Прекрасная команда, прекрасные люди. Говорят, что второй титул всегда тяжелее дается. Моя цель была после просмотра The Last Dance стать, как «Чикаго Буллз», трёхкратным. Это было бы круто», — заявил Дзюба в эфире клубного YouTube-канала.
Контракт форварда с клубом истекает после окончания нынешнего сезона.
Ранее Дзюба побил свой рекорд результативности в «Зените».