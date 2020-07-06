Дзюба заявил, что его целью является третье подряд чемпионство с «Зенитом»

Форвард «Зенита» Артём Дзюба поделился своими эмоциями после победы команды из Санкт-Петербурга в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«По-моему, ещё никогда так рано не было чемпиона в России. Всегда приятно войти в историю. Прекрасная команда, прекрасные люди. Говорят, что второй титул всегда тяжелее дается. Моя цель была после просмотра The Last Dance стать, как «Чикаго Буллз», трёхкратным. Это было бы круто», — заявил Дзюба в эфире клубного YouTube-канала.

Контракт форварда с клубом истекает после окончания нынешнего сезона.

Ранее Дзюба побил свой рекорд результативности в «Зените».