Два матча РПЛ с участием «Оренбурга» перенесены на более позднее время

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Российская премьер-лига (РПЛ) приняла решение перенести домашние матчи «Оренбурга» в рамках 27-го и 28-го туров на более позднее время.
Два матча РПЛ с участием «Оренбурга» перенесены на более позднее время
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба РПЛ, речь идёт о матче 27-го тура «Оренбург» — ЦСКА, который вместо 16:00 мск перенесён на 18:00 мск, а также об игре 28-го тура «Оренбург» — «Ростов», которая начнётся в 18:30 мск вместо 16:00 мск.

Отмечается, что такое решение было принято в связи с прогнозом погоды, согласно которому в Оренбурге в эти дни может установиться аномально высокая температура.

Ранее сообщалось, что в Российском футбольном союзе поздравили «Зенит» с чемпионским титулом.

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