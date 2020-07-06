Два матча РПЛ с участием «Оренбурга» перенесены на более позднее время

Российская премьер-лига (РПЛ) приняла решение перенести домашние матчи «Оренбурга» в рамках 27-го и 28-го туров на более позднее время.

Как сообщает пресс-служба РПЛ, речь идёт о матче 27-го тура «Оренбург» — ЦСКА, который вместо 16:00 мск перенесён на 18:00 мск, а также об игре 28-го тура «Оренбург» — «Ростов», которая начнётся в 18:30 мск вместо 16:00 мск.

Отмечается, что такое решение было принято в связи с прогнозом погоды, согласно которому в Оренбурге в эти дни может установиться аномально высокая температура.

Ранее сообщалось, что в Российском футбольном союзе поздравили «Зенит» с чемпионским титулом.