СМИ: «Спартак» близок к покупке бразильского защитника Гомеса

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Московский футбольный клуб «Спартак» заинтересован в приобретении защитника бразильского «Атлетико Минейру» Гуги Гомеса.
СМИ: «Спартак» близок к покупке бразильского защитника Гомеса
  • РИА Новости

Как сообщает «Спорт-Экспресс», представитель «Спартака» уже провёл переговоры с президентом «Атлетико», теперь в бразильском клубе ожидают официального предложения, которое пока не поступило.

Отмечается, что трансфер 21-летнего защитника может обойтись «Спартаку» в €1,6—3 млн.

Гомес сыграл в 25 матчах за «Атлетико» и записал в свой актив четыре голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не намерен увольнять Тедеско.

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