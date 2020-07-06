СМИ: «Спартак» близок к покупке бразильского защитника Гомеса

Московский футбольный клуб «Спартак» заинтересован в приобретении защитника бразильского «Атлетико Минейру» Гуги Гомеса.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», представитель «Спартака» уже провёл переговоры с президентом «Атлетико», теперь в бразильском клубе ожидают официального предложения, которое пока не поступило.

Отмечается, что трансфер 21-летнего защитника может обойтись «Спартаку» в €1,6—3 млн.

Гомес сыграл в 25 матчах за «Атлетико» и записал в свой актив четыре голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не намерен увольнять Тедеско.