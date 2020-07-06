Тактаров дал совет Яну перед титульным боем в UFC
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- РИА Новости
В комментариях под одним из постов Яна в Instagram Тактаров написал: «Меньше общаться, меньше выходить в интернет. Энергию копить. Бой важнее социальных сетей».
Поединок между Яном и Алдо состоится 12 июля на турнире UFC 251, который пройдёт на «Бойцовском острове» в ОАЭ. На счету Яна 14 побед и одно поражение в MMA, а у Алдо — 28 побед и шесть поражений.
Ранее сообщалось, что Ян прибыл на «Бойцовский остров» и ждёт результата теста на COVID-19.