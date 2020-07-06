Тактаров дал совет Яну перед титульным боем в UFC

Бывший боец смешанных единоборств, победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров дал совет своему соотечественнику Петру Яну накануне его боя за вакантный пояс в легчайшем весе с бразильцем Жозе Алдо.

В комментариях под одним из постов Яна в Instagram Тактаров написал: «Меньше общаться, меньше выходить в интернет. Энергию копить. Бой важнее социальных сетей».

Поединок между Яном и Алдо состоится 12 июля на турнире UFC 251, который пройдёт на «Бойцовском острове» в ОАЭ. На счету Яна 14 побед и одно поражение в MMA, а у Алдо — 28 побед и шесть поражений.

Ранее сообщалось, что Ян прибыл на «Бойцовский остров» и ждёт результата теста на COVID-19.