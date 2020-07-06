Данни подтвердил, что может вернуться в «Зенит»

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Бывший полузащитник и капитан «Зенита» Данни подтвердил, что может вернуться в петербургский клуб.
Данни подтвердил, что может вернуться в «Зенит»
  • РИА Новости

«Две недели назад мне звонил гендиректор клуба Медведев. Мы разговаривали о моём возвращении в «Зенит». Он хочет, чтобы я работал в Петербурге и помогал академии и клубу. Мне бы тоже хотелось вернуться, но у моей дочери сейчас проблемы со здоровьем. В августе буду знать результаты исследования. Мы договорились созвониться с Медведевым, если всё будет хорошо, и тогда я вернусь в «Зенит», — приводит слова Данни «Спорт-Экспресс».

Данни играл за «Зенит» с 2008 по 2017 год. В его активе 256 матчей за петербургскую команду, в которых он забил 68 мячей и отдал 73 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что фанаты «Зенита» устроили для команды фаер-шоу у аэропорта по случаю чемпионства.

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