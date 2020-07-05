Тренер «Урала» остался недоволен ничьей с «Уфой»

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Дмитрий Парфёнов прокомментировал ничью с «Уфой» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Считаю, полностью контролировали игру. Но надо отдать должное, соперник играл до конца, а мы прижались к воротам, действуя в большинстве. Это непозволительно! Мы не должны были этого делать. Соперник почувствовал это. Потеря очков — только наша вина! Такие игры надо доводить до победы», — цитирует Парфёнова пресс-служба «Урала».

Встреча прошла в Уфе и завершилась со счётом 1:1. «Уфа» набрала 33 очка и поднялась на шестое место чемпионата России. «Урал» с 32 очками находится на девятой позиции.

Ранее наставник коллектива из Башкортостана Вадим Евсеев заявил, что «Урал» не позволил «Уфе» показать свою игру.